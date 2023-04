Gemeentebestuur Ledegem vindt tijdelijke locatie voor kunstacademie en harmonieorkest

Wrevel rond parkeer­druk aan nieuwe moskee: “Het is voor bezoekers wat zoeken in de nieuwe omgeving”

Er zijn klachten over parkeerdruk en verkeershinder aan de nieuwe moskee in de Brugsesteenweg. Dat meldde Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch maandagavond tijdens de gemeenteraad. “We doen er niet flauw over. Het is er deze periode sowieso drukker en niet alles verloopt vlekkeloos”, reageerde burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Hoe erg is de situatie?