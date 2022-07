Gemeente verhoogt toelage voor vervoerskosten naar bibliotheek in Rollegem-Kapelle

Kortrijk Na coronapau­ze weer dansen op topbeats onder Ronde van Vlaanderen­brug en rond vuurplaats

Het concept Stereo x Criss Cross, mensen op unieke plaatsen laten dansen op topbeats, is springlevend. Want na twee jaar onderbreking door corona is er op woensdag 20 juli weer een stevig feestje onder de Ronde van Vlaanderenbrug en rond de vuurplaats even verderop, met drie internationale headliners ook.

19 juli