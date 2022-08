Gastgemeente Sint-Eloois-Winkel verwelkomt Jumbo Run

Een fanfare in Rollegem-Kapelle, veel spandoeken langs het parcours en in Sint-Eloois-Winkel een erehaag van familie, vrienden en sympathisanten. Dat kregen de motards en hun passagiers te zien langs het parcours van de 51ste editie van de Jumbo Run. Het zorgde voor mooie taferelen, niet in het minst bij Mathis Baert uit Wakken, die mee mocht met Johan Botteman.

“Een fantastische ervaring”, zegt de jongen. “Het is al de derde keer dat ik mee in de moto mag tijdens de Jumbo Run en het is telkens opnieuw genieten.” Dat beaamt ook chauffeur Johan. “Mijn vader Klaas is er al 51 edities lang bij en als jonge knaap van tien jaar mocht ik ook al mee naar dit gebeuren. Ik ben blijven komen en zodra het mocht was ik ook chauffeur voor dit prachtige initiatief. Hiervoor kom ik met plezier speciaal vierhonderd kilometer uit Friesland, want de organisatie en de mensen die er aan deelnemen verdienen dit.”