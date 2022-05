File in avondspits na botsing op E403 in Sint-Eloois-Winkel

Kortrijk Volg mee wanneer uw straat wordt geveegd: Kortrijk lanceert online kaart

Wordt een straat wel of niet te weinig geveegd? Geen discussie meer mogelijk, nu Kortrijk met een online volgkaart werkt, waarop je door te zoeken op datum of adres ziet hoe vaak uw straat geveegd wordt. Ook nieuw: de stad investeerde 502.000 euro in twee nieuwe elektrische straatveegmachines met gps-tracker. Zeg maar de Rolls-Royce onder de veegmachines, die tot acht uur per dag rijden zonder ze te moeten opladen en behoorlijk stil rijden als ze niet zuigen.

11:43