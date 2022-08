Fietsster (59) maand na botsing met scooter overleden aan verwondingen

Fietsster Conny Vandekerkhove (59) reed op 15 juli in de voormiddag in de Dadizelestraat in Geluwe. Daar botste ze met een scooter. Conny kwam door de botsing erg kwalijk ten val. Ze kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ze liep vooral zware hoofdletsels op. Al die tijd vocht Conny voor haar leven in het ziekenhuis. Maar ze is nu toch, één maand na het ongeval, overleden aan de gevolgen van haar verwondingen. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog altijd niet duidelijk. Ook de bestuurder van de scooter was in shock na het ongeval.