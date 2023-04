Expo belicht verdwenen kroegen van Ledegem: “In het begin van de twintigste eeuw telden we 150 cafés”

ACV West-Vlaanderen neemt nieuwe hoofdzetel in gebruik: “Jaar vertraging en 5% meerkost door bomenpro­test maar nu wel een groene en aangename werkplek”

Acht jaar na de beslissing om de hoofdzetel onder te brengen in Roeselare, is het personeel van ACV West-Vlaanderen volop hun intrek aan het nemen in de nieuwbouw langs de Henri Horriestraat. De plannen hiervoor moesten indertijd volledig hertekend worden na protest door Meer Bomen in Roeselare omdat er oude, waardevolle bomen zouden verdwijnen. “Het stadsbestuur was aanvankelijk nochtans vragende partij om zo ver mogelijk van De Munt te bouwen”, aldus provinciaal voorzitter Wim David die ons een inkijk biedt in het state-of-the-art kantoorgebouw en het nieuwe openbare parkje er naast.