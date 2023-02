Drama doelman Arne (25) beroert iedereen, tot zelfs CNN

Kortrijk Van stedelijke tuin tot 78 hoogwaardi­ge appartemen­ten: nieuwe groene woonbuurt LOOF in Kortrijk krijgt vorm

Waar je ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid had, start rond de zomer in 2024 de aanleg van de nieuwe groene woonbuurt LOOF. “Er wordt liefst 28.000 vierkante meter grond ontwikkeld”, zegt Nico Harboort van de Knokse vastgoedmaatschappij Compagnie Het Zoute. LOOF verandert de Doorniksewijk ingrijpend. Ontdek hier alles over de miljoeneninvestering.