Doelman (25) stopt penalty, wordt onwel en overlijdt in ziekenhuis

Sint-Eloois-WinkelEen 25-jarige doelman is vandaag overleden nadat hij onwel werd op het terrein. Dat gebeurde vlak nadat hij een penalty had gestopt voor zijn ploeg in tweede provinciale in het West-Vlaamse Ledegem. De jongeman werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is de jonge doelman later overleden.