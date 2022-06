Dit weekend de Ledegemse Batjes, koopjes en kortingen bij de handelaars, horeca en verenigingen organiseren talrijke activiteiten en animatie

De inwoners kregen het programma in de Braderiefolder op 4.060 exemplaren. Tijdens de Ledegemse Batjes is er een live uitzending door Radio Scorpio. Op vrijdagavond 10 juni vindt er in café De Sportwereld een optreden plaats van Little Wheels & Bottled in Belgium. De koninklijke harmonie Sint-Cecilia opent vanaf 20 uur haar pop-up bar in De Poorte. Godjes4 is met een straatterras open vanaf 17 uur en aan het nieuw café ‘Bie Casse’ zal er een foodtruck staan.

Op zaterdag 11 juni organiseert vzw Jeugdhuis Den Traveir vanaf 14 uur een Batjesfestival. De Speelhoed zorgt voor een heuse ‘speelstraat’. In café De Sportwereld is er een optreden van The Billy Goat Riders. Aan Godjes4 draait vanaf 22 uur dj Yari.

Reisbureau Sint-Pieterscars en Gezinsport Ledegem organiseren een pannenkoekenfestijn, met een tapasbar, sportaperitief en streekbieren. in zaal ’t Spoor is er een tentoonstelling van de Fotoclub Ledegem. Aan café ‘Bie Casse’ treden The Parshandlers op. Aan de kerk baat de brandweer vanaf 15 uur een terras uit en is er kinderanimatie.

Zondag is traditioneel het hoogtepunt van de Ledegemse Batjes, met veel eten en drinken en allerlei activiteiten. In de Stationsstraat is er voor de eerste keer een oldtimermeeting. Om 13.30 uur is er bij Old leghem een reünie van oldtimertractoren voorzien.

Aan café ‘Bie Cassse’ is er vanaf 16 uur een koekenworp met prijzen. Bakkerij Bart pakt in samenwerking met Sint-Joris Schutters uit met een initiatie boogschieten op de parking achteraan. Aan café ’t Hoekske treden verschillende zangers op.

De Stationsstraat, Plaats en Menenstraat zullen tijdens het batjesweekend verkeersvrij zijn.

