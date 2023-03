Diamanten huwelijk voor Victor en Antoinette

Antoinette is geboren te Langemark (St.Juliaan) op 9 september 1938, als vijfde uit een gezin van zes kinderen. Antoinette heeft vier broers en twee zussen. Antoinette doorliep de lagere school te St.Juliaan en als 15-jarige bleef ze thuis. Bij Antoinette thuis verkochten ze huisbrandkolen. Ze stak bij die verkoop een handje toe en hielp daarnaast ook nog in het huishouden. Victor is geboren te Wevelgem op 9 november 1939 als oudste in het kroostrijk gezin van elf kinderen met vijf broers en vijf zussen. Het gezin Vandenbroucke woonde in de Ledegemse Boomlandstraat. Victor liep school te Ledegem en vanaf 14-jarige leeftijd startte hij als bobijnopzetter in ’t Fabriekske. Van 1957 tot 1969 was hij werkzaam in Frankrijk. Maar het grootste deel van zijn loopbaan van 1969 tot 1995 Victor was je werkzaam als mekanieker in de spinnerij te Staesegem.

Antoinette en Victor waren van 1985 lid van de wandelclub Wadamo Dadizele. In die club hebben ze uiteraard veel wandelingen gemaakt die vaak gekoppeld waren aan mooie uitstappen waar altijd wel iets te beleven of iets speciaals te zien is. Victor is lid van het ACV- en KWB-bestuur geweest. Van 1974 en nog steeds lid en gewezen voorzitter van Minivoetbalorganisatie Rollegem-Kapelle. Victor was ook vrijwilliger bij Leonah en zestien jaar buschauffeur van de plaatselijke schoolbus. Antoinette heeft al kilometers gebreid en gehaakt en dat doet ze op vandaag nog altijd. Het diamanten echtpaar werkt nog altijd graag in de tuin en zijn trouwens elk jaar kandidaat voor de plaatselijke bebloemingswedstrijd. De jubilarissen leerden elkaar kennen in feestzaal Breughel te Zonnebeke. Enkele jaren later vierden ze in dezelfde zaal hun trouwfeest.

Op 8 maart 1963 stonden Antoinette en Victor in het gemeentehuis van Langemark voor burgemeester Sylvére Gheeraert om dit huwelijk te bevestigen. Het jonge paar nestelde zich aanvankelijk in Ledegem in de Boomlandstraat en bouwden daarna hun nieuwe woning in de Foncierestraat te Rollegem-Kapelle waar ze nog steeds wonen. Ze kregen met Annick en Nico twee kinderen die zelf zorgden voor vier kleinkinderen Annelien, Annelore, Silke en Femke.

