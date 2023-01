Delicatessen Bonbazaar zoekt overnemers: “Koken is onze passie, maar we willen niet heel ons leven hetzelfde doen”

Sint-Eloois-WinkelDelicatessen Bonbazaar uit de Smissestraat in Sint-Eloois-Winkel zoekt overnemers. “Onze kinderen Jeanne en Jerom zijn nu 7 en 9, en moeten omwille van de zaak heel wat dingen laten”, zegt Kim Verlinde. “We zijn bang dat als we hier nog tien jaar verder doen, ze als tieners heel wat gaan moeten missen. Bovendien willen we niet heel ons leven hetzelfde doen.”

Kim en haar echtgenoot Wouter Devaere zijn afkomstig uit het naburige Lendelede. Wouter is van opleiding patissier, Kim werkte als verkoopster in een kledingzaak. “Tien jaar geleden zjjn we begonnen in d’ Oude Smesse in Loppem”, vertelt Kim. “Na ruim vier jaar zijn we dan gestart met onze tweede zaak Bonbazaar. Twee jaar combineerden we de twee winkels om ons dan volledig te focussen op Bonbazaar. Koken is voor ons beiden een passie.”

Wouter en Kim baten een speciaalzaak uit. “Veel van onze producten zijn huisgemaakt”, geeft Kim aan. “Dingen die wat duurder zijn, verkopen het best. We hebben klanten uit een ruime regio, zelfs vanuit Menen en Wervik. Er zijn zelfs een paar klanten die speciaal vanuit Loppem komen.”

Bonbazaar is een aanrader voor liefhebbers van de Italiaanse keuken, streekproducten, Spaanse producten, een lekkere schotel, een buffet, aperitieven en alles daarrond. Het gamma is zeer divers: van kaas- en vleesschotels tot tapas en salades.

Volledig scherm Kim en Wouter zoeken een overnemer voor hun zaak Bonbazaar. Een pluspunt is de ruime parking © Maxime Petit

Bonbazaar staat niet alleen voor kwaliteit maar ook voor kennis. “Vandaar ons motto ‘Food is life’”, zegt Kim. “Het verhaal van wat we gaan proeven bij onze leveranciers proberen we zo over te brengen bij onze klanten. Het is hard werken. Maandag is dan wel onze sluitingsdag, maar ook dan zijn we heel de dag druk in de weer.”

“Op weekdagen doen we om 10 uur open maar zijn we al drie uur vroeger begonnen aan de voorbereidingen. Idem tijdens het weekend. Alles moet klaargemaakt worden. Ik ben een redelijke perfectionist, en daarnaast is het ook niet alleen maar koken en alles bereiden. Zo moeten ook de plankjes er bijvoorbeeld mooi uitzien. Wouter en ik doen zoveel mogelijk samen, maar kunnen in de winkel en ons atelier gelukkig ook rekenen op onze flexi’s.”

Overnemers gezocht

Het pand is eigendom van het koppel. “Er zijn diverse opties om het hier over te nemen”, zegt Kim. “Onze droom is dat iemand hetzelfde verder doet. Het is een zeer interessant pand met veel mogelijkheden, en ook de ruime parking is een pluspunt. Hier kan bijvoorbeeld ook een restaurant of frituur worden ingericht. Vroeger was het hier een slagerij en nog daarvoor een fruit- en groentewinkel.”

“We hebben heel veel lieve mensen leren kennen, vrienden gemaakt, ervaring opgedaan, met tegenslagen leren omgaan, concepten op poten gezet en hielden steeds de nieuwste foodtrends in de gaten. We blijven er volledig voor gaan tot we iemand anders gevonden hebben.”

“Zelf hebben we nog geen toekomstplannen. Een bewuste keuze ook, want we willen hier gemotiveerd blijven om Bonbazaar met de volle focus verder te doen. We doen het dan ook nog steeds heel graag. Ondertussen kijken we al vooruit naar Valentijn. Het is dus niet omdat we overnemers zoeken dat we niks speciaals meer gaan doen”, besluiten ze.

