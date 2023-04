Deel van Sint-Eloois-Winkelstraat afgesloten voor afbraak van De Samenkomst

Roeselare gaat wild voor meer biodiversi­teit

Op het de Coninckplein, en in het bijzijn van kindjes verkleed als bloemen en insecten, gaf Roeselare het startschot van Wild #VANRSL. De stad roept iedereen op om een boost te geven aan de biodiversiteit door niet te maaien in mei, tegels te wippen of je eigen tuin een groen- en kleurinjectie te geven .