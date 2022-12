De Peereboom zwaait directeur Martine Clarysse uit

LedegemIn vrije basisschool De Peereboom in de Hugo Verriestlaan in Ledegem is het vandaag voor directeur Martine Clarysse haar laatste werkdag. Na een loopbaan van maar liefst 41,5 jaar in het onderwijs gaat ze op welverdiend pensioen. Het werd voor de directeur alvast een onvergetelijke laatste schooldag.

“Het begon al met een aangename verrassing toen de voorzitter van het oudercomité bij mij thuis aanbelde met een ontbijtmand”, lacht Martine. “Daarna ging het met de auto naar het vliegveld van Wevelgem. Daar wachtte me een helikoptervlucht. We vlogen boven mijn huis en de school in Rollegem-Kapelle waar ik vroeger les gaf.”

“Het was heerlijk om te vliegen, ook al regende het maar we hadden toch een redelijk goed zicht. De helikopter landde in de weide van boer Dewulf waar in juni de tent van ons schoolfeest stond. Nadien ging het met paard en koets en onder begeleiding van de jongste kleuters naar school.”

Waar de leerlingen, leerkrachten en medewerkers voor een hartelijke ontvangst zorgde. “Daar wachtte me een opdracht, in alle klassen moest ik iets doen en een letter verdienen om de code voor een woord te vinden”, vertelt de directeur. “Het leidde tot een duo helikoptervlucht. De leerkrachten zijn alvast heel creatief geweest.”

“Ik vertrek met gemengde gevoelens. Ik heb mijn tijd gehad en wordt het tijd om de fakkel door te geven aan iemand anders. En eerlijk, nu en dan liet op mijn laatste schooldag een traantje.”

De directeur was in De Peereboom ontzettend graag gezien. Martine trakteerde iedereen vrijdagnamiddag nog op pannenkoeken en een frisdrank. Daarna rinkelde de schoolbel en was het kerstvakantie.

