“De papa zat helemaal onder het bloed”: buren van door hond aangevallen peutertje (1,5) in shock na aanval

Sint-Eloois-Winkel“Mijn echtgenote en ik zijn er nog altijd niet goed van”. De buurman van de woning in de Sint-Katherinestraat in Sint-Eloois-Winkel (Ledegem), waar gisterochtend een kindje van 1,5 zwaargewond raakte na een aanval door een Stafford, is zwaar aangeslagen door de feiten. De man doet het verhaal en hondengedragstherapeut Geert De Bolster legt uit hoe gevaarlijk dergelijke honden zijn.