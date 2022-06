Davidsfonds met wijnterras tijdens Ledegemse Batjes

Roeselare Els zoekt overnemer voor healthy foodbar Yummy’s: “Grote droom zat lange tijd in de koelkast, maar die wil ik nu echt najagen”

Els Baekeland (45) is op zoek naar een overnemer voor Yummy’s, haar healthy foodbar langs de Manestraat in Roeselare. Hoewel ze kort na de opening ervan in september 2019 al geconfronteerd werd met de coronacrisis, slaagde Els erin om Yummy’s uit te bouwen tot een succesverhaal. Maar toch is de tijd nu al rijp om de fakkel door te geven. “Iedereen verklaart me gek, maar ik heb al jaren een andere droom en nu is de tijd gekomen om die na te jagen”, aldus Els.

