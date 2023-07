Chiro Zonnezee op weg naar kamp in Bree te gast bij gewezen minister Wouter Beke in Leopoldsburg

Ruzie in pitazaak eindigt met bijl in de etalage en gevecht met boksbeugel en messen op Heule­plaats

In Heule zijn maandagmiddag twee uitbaters van een pitazaak en een man uit Roeselare elkaar te lijf gegaan met een boksbeugel en messen. De oorzaak? Een ruzie die de dag voordien was ontstaan in de pitazaak. De Roeselarenaar raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Alle drie de betrokkenen zijn opgepakt.