CEO Nicolas Deruytter geeft lezing over artificiële intelligentie in DE L!NK

Wevelgem/Menen Politie klist overvaller Domino’s Pizza: “Hij bestelde een cola en kwam met een revolver het wisselgeld uit de kassa halen. En nog veel meer”

Het lik-op-stukbeleid van de politiezone Grensleie leidde de voorbije week tot enkele opmerkelijke resultaten. Vier oplichters werden opgepakt, een drugdealer vloog in de cel en de dader van een gewapende overval werd van straat geplukt. De gewapende man met opvallende rode schoenen had zondag in Wevelgem de kassa leeggeroofd bij Domino’s Pizza. De jobstudente die er aan de slag was, reageerde verstandig.

27 januari