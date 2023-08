BINNENKIJKER. Eeuwenoude hoeve Capellehof gerestaureerd tot bruisende ontmoetingsplek: "Dé parel van Rollegem-Kapelle"

Caroline (65) gaat bij haar buurman klagen over overlast, even later slaat zijn zus haar zo hard dat ze in ziekenhuis bezwijkt: "Andere buurvrouw stookte haar op”

Dat Athena M. (31) voor de volksjury zal staan voor de doodslag op Caroline Kint in Kortrijk, in oktober 2021, is geen verrassing. De jonge vrouw sloeg en schopte het slachtoffer verrot, vijf dagen later bezweek de 65-jarige Caroline aan haar verwondingen. Opmerkelijk is evenwel dat de raadkamer ook de buurvrouw van het slachtoffer voor assisen wil. “Terecht, haar prominente rol staat vast”, zegt Randall Huysentruyt, advocaat van de nabestaanden.