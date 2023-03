Bijna 3 kilometer lang zwaailichten genegeerd: boete en 15 dagen rijverbod voor jongeman

Rond 3 uur ’s nachts merkte een anonieme politiewagen van de politiezone Grensleie de auto van D.V. op in de buurt van De Gouden Bank in Gullegem (Wevelgem). Vooral zijn vlotte rijstijl en veel te hoge snelheden vielen op. De agenten zetten de achtervolging in en stelden vast dat er 100 werd gereden waar 70 mocht, 80 in plaats van 50 en zelfs in een zone 30. Na een tijdje vonden de agenten het welletjes. Ze zetten hun blauwe zwaailichten in werking, in een poging om de automobilist langs de kant te zetten. D.V. bleef evenwel verder rijden en stopte pas 3 kilometer verder op de oprit van zijn woning in Ledegem. Hij schrok zich een hoedje toen 2 gewapende agenten hem onder schot hielden en benaderden. “Het was hem niet duidelijk dat de blauwe zwaailichten voor hem bedoeld waren”, aldus zijn advocaat. “Hij wachtte op een teken van de agenten of een inhaalmanoeuvre maar dat kwam er niet.” Hij had iets te veel alcohol gedronken.