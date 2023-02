Bewoonster sluit alle deuren bij keukenbrand en vermijdt zo nog meer schade

Kortrijk Houtmarkt loopt leeg, horecazaak met eeuwen vol verhalen over te nemen: “Eerst de corona- en daarna de energiecri­sis, het komt hard binnen”

Praatcafé Cusco op de Houtmarkt in Kortrijk is sinds zondag dicht. De eigendom van brouwerij Haacht, de geschiedenis van het pand gaat als herberg terug tot de negentiende eeuw, is over te nemen. Uitbaatster Stien Degryse (45) is gestopt.

30 januari