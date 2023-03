Bewoners flatgebouw uur geëvacueerd na brand aan gasfornuis op tweede verdieping

Rond 20.20 uur ontstond een brand in een appartement op de tweede verdieping van het gebouw op de hoek van de Rollegem- en Sint-Eloois-Winkelstraat. “Ik was twee koteletjes aan het bakken”, vertelt bewoner Bert. “Eén van de knoppen van het gasfornuis kreeg ik niet meer uitgedraaid. Het vuur begon alsmaar harder te branden. Tot er zelfs sprake was van rook en een steekvlam. Ik had al eens miserie gehad met het vuur. Ik gebruik het nooit meer.” Een buur snelde ter hulp en kon het vuur met een poederblusser bedwingen. Dat zorgde wel voor wat schade. De brandweer van de zone Fluvia snelde ook nog ter plaatse en zorgde voor controle en ventilatie. Bij hun aankomst hadden de tiental bewoners van de andere 6 appartementen ook al het pand verlaten. Een moeder en haar 3 weken oude baby’tje kreeg opvang bij de overburen. De appartementen kregen één voor één een controle om te zien of er geen sprake was van CO of rook. Eén van de deuren van een appartement moest opengebeukt worden omdat de Ukraïnse bewoonster geen teken van leven gaf. Ze bleek niet thuis. Na een uur mochten alle bewoners terugkeren. Behalve Bert, die mag minstens tot vrijdag zijn appartement niet meer bewonen. Hij kreeg opvang bij zijn dochter in Gullegem (Wevelgem).