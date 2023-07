Kortrijkse Revue schenkt 1.500 euro aan humanitai­re missies

Zes opvoeringen van de Kortrijkse Revue - een knipoog naar de coronacrisis met als titel ‘’t e tid da ’t ût e!’ – waren tijdens de lente samen goed voor zo’n 2.500 toeschouwers in de stadsschouwburg van Kortrijk. Een traditie is het steunen van een goed doel. Sinds enkele jaren is dat het Kortrijkse See and Smile. Die vereniging krijgt deze keer 1.500 euro van de Kortrijkse Revue.