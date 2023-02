Bertha (96) en André (97) delen al 75 jaar lief en leed: “We hebben nooit ruzie gemaakt... en genieten van een rood wijntje in de voormiddag en een in de namiddag”

LedegemGroot feest in rusthuis Rustenhove in Ledegem. Bertha Soen en André Corneillie (97) vierden hun albasten huwelijk, 75 jaar dus. Morgen is het weer feest, want dan wordt Bertha 96 jaar. En zaterdag staat het familiefeest gepland en komt het gemeentebestuur de jubilarissen huldigen. In het rusthuis hebben ze hun eigen kamer, al is André daar minder gelukkig mee. “Ik zou nog eens bij Bertha willen slapen. Neen, niet louter voor onze nachtrust, maar voor meer dan dat”, knipoogt hij.