Bar Silo opent vrijdag de deuren: “Elke donderdagavond afterworkparty met een dj”

Bar Silo, met plaats voor driehonderd bezoekers, opende vorig jaar voor het eerst. “We waren drie maanden open en kregen veel mensen over de vloer”, zegt eventmanager Vanessa Van Lierde. “En toen was het eerder een kwakkelzomer. Met mooi weer zat het hier vol. Dit jaar doen we een maand vroeger open. Vorig jaar was dat eigenlijk ook de bedoeling, maar de regen gooide toen roet in het eten. Al zullen we dit jaar minder open zijn in de week. Vorig jaar kwam er op maandag en dinsdag weinig volk, maar moesten we wel ons personeel betalen.”