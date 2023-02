“Arne (25) stopte penalty, stond met strijdkreet recht en zakte seconden later in elkaar”: Winkel Sport blijft verweesd achter na drama op voetbalveld

Sint-Eloois-WinkelWat begon als een leuke voetbalavond, is zaterdagavond geëindigd in een waar drama in het West-Vlaamse Sint-Eloois-Winkel. Bij een 2-1 voorsprong voor Winkel Sport krijgt de tegenspeler zo’n tien minuten in de tweede helft een penalty. Doelman Arne (25) stopt de strafschop, maar zijgt enkele seconden later neer. “We kunnen amper geloven wat er gebeurd is, het besef sijpelt stilaan binnen”, zegt kapitein Emiel Debusseré (25), neef van Arne. De ouders en jongere broer van de jongeman zagen alles voor hun ogen gebeuren.