Arm en been peuter (1,5) toch gered na aanval hond: politie vindt cocaïne en cannabis in woning van vader

Nadat het parket van Kortrijk eerder meldde dat het jongetje een arm en been had verloren na een zwaar bijtincident met de hond des huizes, blijkt de peuter nu toch alle ledematen te kunnen houden. Het jongetje werd voor een spoedoperatie overgebracht naar het UZ Gent. Daar slaagden ze er na een lange operatie woensdagavond laat in om de arm en het been van de peuter te redden. Ook de duim van de papa zou niet geamputeerd zijn na het bijtincident.

Drugs

Wel vond de politie meteen na de feiten een kleine twee kilogram cannabis, een hoeveelheid cocaïne en zo’n 4.000 euro aan cash geld in de woning van de papa. Hoeveelheden die duidelijk wijzen op het gebruik en verkoop van drugs. Of dat zou hebben meegespeeld in het bijzonder agressieve gedrag van de hond, is nog niet duidelijk.

Zwaar bijtincident

Het jongetje van anderhalf jaar oud verbleef woensdagvoormiddag bij zijn papa in de Sint-Katherinestraat in Sint-Eloois-Winkel. Ook de hond van de mama, een Amerikaase Stafford, was thuis. Het koppel is sinds een maand uit elkaar. De hond viel het jongetje plots aan en beet verschillende keren. De papa kon tussenkomen, maar beiden raakten gewond. De vader ging uiteindelijk om hulp schreeuwen bij de buren. Zij verwittigden de hulpdiensten. Het jongetje werd met ernstige verwondingen afgevoerd naar het AZ Delta in Roeselare en daarna naar het UZ in Gent om dringend geopereerd te worden. De papa werd overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de hond opnieuw rustig alsof er niets aan de hand was. De Stafford werd kort na de feiten door een dierenarts ingeslapen, met toestemming van de moeder.