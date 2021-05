Al zevende keer in vijf jaar tijd brokken bij Marie-Rose (68): “We zullen muurtje nog wat verstevigen zeker?”

Steunbalken

“Zonder een verstevigd tuinmuurtje voor de gevel was de auto opnieuw in de woning van ons moeder beland”, zucht haar tweede zoon Dieter. “We bouwden het muurtje met stevige stenen en zelfs steunbalken in de grond nadat eind 2019 al een auto de woning binnen reed. Dat was toen het zesde gelijkaardige ongeval in drie jaar. Ons moeder zat toen in de zetel en werd zelfs weggekatapulteerd. Zelfs de balken in het muurtje zijn dit keer geplooid.”