Afgescheiden fietspaden voor laatste paar honderd meters van Moorseelsesteenweg

Aanleiding van dit project is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Een deel van de werken worden uitgevoerd op grondgebied Rollegem-Kapelle en een deel op grondgebied Roeselare. “In Roeselare gaat het om een afstand van 2 à 300 meter langs de Moorseelsesteenweg, vanaf het bedrijf Dumoulin Bricks tot de gemeentegrens”, weet Filip Demey van Studiebureau Demey. “Ook in de Rennevoordestraat zal er gewerkt worden. Die zal volledig opengebroken worden voor de aanleg van een nieuw vuilwatersysteem. Langs de Moorseelsesteenweg komen er langs beide kanten van de weg fietspaden dievan de rijweg gescheiden worden via een haag. In de berm tussen het fietspad en de rijweg worden ook infiltratiezones voorzien. Ookwordt er ter hoogte van Dumoulin Bricks een verlichte fietsoversteek voorzien. Dit omdat fietsers veilig de overgang kunnen maken van het aanliggen dubbelrichtingsfietspad naar de nieuwe toestand. Aangezien de Moorseelsesteenweg deel uitmaakt van het bovenlokaal fietsnetwerk mogen we rekenen op een subsidie van 260.000 euro via het Fietsfonds.”