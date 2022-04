Aantal pleeggezinnen stijgt van vier naar negen

Rumbeke Bewoners WZC De Zilverberg knutselen Filipijnse armbandjes

Woonzorgcentrum en dienstencentrum De Zilverberg liggen voor een weekje niet in Rumbeke maar op de Filipijnen. In het kader van ‘Vivial … muziek die verbindt’ wordt er deze week een Filipijnse week georganiseerd. Eerder werden de bewoners al ondergedompeld in Afrikaanse en Oost-Europese sferen, maar deze week maken ze een ontdekkingsreis richting Filipijnen via het proeven van het eten, de muziek en andere tradities. Zo maakten ze donderdagmiddag armbandjes met kokoskralen. Eerder deze week genoten ze al van het traditionele stokdansen, smulden ze van tocina zijnde zoet gemarineerd varkensvlees met rijst en bami en werd er samen met de kleinkinderen geknutseld met afval. Bedoeling van de cultuurweken is de nieuwkomers onder het personeel de kans te geven alle aspecten van hun cultuur te tonen aan collega’s en bewoners. Eind juni volgt nog een groots festival georganiseerd voor bewoners, bezoekers en publiek.

7 april