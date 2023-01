18-jarige bestuurder wordt uit auto gekatapulteerd en komt onder auto terecht

De amper 18-jarige bestuurder was in de nacht van vrijdag op zaterdag onderweg in de Provinciebaan in Ledegem. Hij reed in de richting van Menen toen hij omstreeks middernacht plots de controle over zijn stuur verloor. Hij week af van zijn rijbaan naar links, ramde twee bomen, enkele paaltjes en ging aan het tollen. Younes B. (18) uit Moorslede werd uit zijn voertuig gekatapulteerd en kwam uiteindelijk onder zijn auto terecht die overkop op een veld langs de weg tot stilstand kwam. De jongeman zat gedeeltelijk tot aan zijn bekken onder de auto. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden de auto aan één kant tillen zodat ze het slachtoffer van onder de auto konden halen. Het slachtoffer was de hele tijd bij bewustzijn en werd in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Delta in Rumbeke. Ondertussen is het levensgevaar gelukkig geweken.