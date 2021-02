13-jarige landbouwerszoon volgt tractor van vader achter stuur van bestelwagen: 600 euro boete

Menen / Heestert Auto breekt in twee na klap tegen boom: 21-jarige bestuurder op slag dood

20 februari Een 21-jarige jongeman uit Menen is vrijdagavond overleden bij een verkeersongeval in de Stijn Streuvelsstraat in Heestert. J. B. (21) uit Menen verloor de controle over het stuur bij een inhaalmanoeuvre. Hij knalde tegen een boom langs de weg. Zijn auto brak in twee, de bestuurder was op slag dood.