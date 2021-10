105 jaar na zijn dood vindt amateurhistoricus vergeten graf terug van in Canada gestorven Wevelgemse soldaat: “Een opeenstapeling van foutieve spellingen van de familienaam"

Roeselare Roeselare engageert zich voor Burgemees­ters­con­ve­nant 2030

19 oktober In 2008 lanceerde Europa het burgemeestersconvenant met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. “Roeselare tekende in 2017 in”, weet Bart De Witte, departementshoofd Beleidsontwikkeling Ruimte bij de stad Roeselare. “Maar ondertussen is duidelijk dat de doelstellingen niet gehaald zullen worden en werd het convenant bijgeschaafd. Er werd aan de stad gevraagd om opnieuw in te tekenen.” Via de nieuwe convenant engageren gemeenten zich om onder andere 40% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030 en dat engagement gaat Roeselare graag aan. “De vernieuwing van het convenant houdt voor ons eigenlijk niet zoveel in”, aldus De Witte. “Alles wat bijgeschaafd werd, is goed afgedekt door het eigen klimaatplan van de stad.”