Zware schade na nachtelijke aanrijding in Katstraat

Ga jij graag fietsen of wandelen en wil je graag iets nieuws proberen? Maak dan eens een fiets- of wandeltocht rond een plaatselijk kasteel. Zo geniet je niet alleen van een gezellige tocht maar snuif je ook nog eens wat lokale cultuur op. Van kasteel Breivelde in Zottegem tot het Liedtkasteel in Oudenaarde: Rond deze 7 kastelen in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen maak jij de mooiste wandel- en fietstochten.

