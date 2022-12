Zware klap op kruispunt Wichelsesteenweg en Heiplasweg

Wichelen Voetganger (24) overleden bij aanrijding op steenweg in Schellebel­le: vrienden hadden slachtof­fer nog verboden de fiets te nemen

In het Oost-Vlaamse Schellebelle, deelgemeente van Wichelen, is zaterdagochtend een 24-jarige man om het leven gekomen in een verkeersongeval. Hij was te voet op weg naar huis, na een gezellige avond en nacht in het lokale jeugdhuis.

13:04