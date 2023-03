Zware brand in loods met elektrische fietsen en landbouwmachines in Smetlede: gevaar voor asbest

Kapwerken op komst in de Smoorbeek­val­lei

Binnenkort worden de populieren gekapt langs de ezelweide in Morelgem. Dit perceel is eigendom van de gemeente Sint-Lievens-Houtem, maar in beheer van Natuurpunt Houtem. Het rooien van deze hoge bomen gebeurt op vraag van de naburige landbouwer.