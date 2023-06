Zomervoetbalkamp bij KVC Jong Lede

N-VA Wichelen schildert fietspaden Krakeel­straat ‘in slechte staat'

N-VA Wichelen kleurde het fietspad in de Krakeelstraat in het geel. “We willen de blinde vlekken in het fietspadenplan, één van de prioriteiten van het Wichelse gemeentebestuur, in de verf zetten”, klinkt het bij de oppositiepartij. Het bestuur wil de fietspaden in de Krakeelstraat pas grondig aanpakken na rioleringswerken.