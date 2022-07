Zomermarkt in WZC Residentie Prieelshof

Lede/Wanzele OCMW verkoopt perceel bouwgrond tegen spotprijs van 20 euro per m²: “Korting van 90% werd volledig achter gesloten deuren besproken en beslist”

De uitverkoop van het OCMW-patrimonium van Lede blijft de gemoederen beroeren. Nadat men eerder bebosbare percelen en bossen zou verkopen, wordt nu een perceel bouwgrond in Wanzele verkocht. Alleen gebeurt dat 135.200 euro of 90% onder de geschatte waarde. “Een koehandel van nooit geziene aard”, hekelt gemeenteraadslid Marc Boterberg (Lede Vlaams en Zinvol) in een filmpje.

6 juli