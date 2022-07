Zomerfeesten terug van weggeweest in gehucht Papegem

PapegemAl meer dan 50 jaar vormen de zomerfeesten een vaste waarde in het gezellige Papegem tussen Impe, Vlierzele en Oordegem. “Maar dit jaar lanceren we ook enkele nieuwe activiteiten”, geven de organisatoren mee.

In Papegem zijn alle verenigingen en mensen wel op een of andere manier met elkaar verbonden. De vzw Verenigd Papegem nam er de eigendommen van de vzw Parochiale Werken over waardoor die sinds kort niet alleen instaat voor feestelijkheden, maar ook voor het beheer van het Chiroheem en de plaatselijke kerk.

Die belangrijke plaatsen, alsook de parochiezaal die eigendom is van het kerkbestuur, vormen dan ook het epicentrum van de komende editie van de zomerfeesten op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 juli. “Vrijdag starten we naar aloude traditie met een grote belotting en zaterdag is er op het speelpleintje aan de Bovenstraat van 9.30 tot 16 uur een mini-soccertornooi.”

Nieuwkomer vanaf dit jaar is de gezellige ‘Zomerbar’ in en rond het ‘zaalken’ en de kerk vanaf zaterdagavond 20 uur. Achter de kookpotten staan is voortaan evenmin nodig op kermiszondag. “In de plaats van onze traditionele barbecue op zaterdagavond hebben we, gezien de toenemende coronacijfers, gekozen voor een afhaaleetfestijn verzorgd door Traiteur Culinair op zondagmiddag.”

Op het menu kalkoenfilet met champignonsaus, vispannetje of balletjes in tomatensaus met frietjes of tagliatelle met scampi’s voor de prijs van 18 euro per portie. Een kinderportie balletjes in tomatensaus kost 10 euro. Van 14 tot 15 uur kan je starten aan de 51ste Papegemse fietszoektocht. Daar is vanaf 14.30 uur ook een tea-room te vinden en om 20.30 uur neem de nieuwe Zomerbar de regie over. In het heem van Chiro Papegem zijn er zowel op zaterdag en zondag vanaf 14.30 uur oliebollen te verkrijgen.

Op zaterdag 30 juli is er van 9 tot 17 uur ook een garageverkoop in de Benedenstraat, Bovenstraat, Putbosstraat, Blokstraat, Papegemstraat en Sint Machariusstraat. Info en inschrijven via marleendebacker@hhcbasisschool.be of cedrickdehaese@gmail.com.

