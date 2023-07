Zomerfeesten met garageverkoop, petanquetornooi en fietszoektocht

“Ik was 20 toen ik in een opvanghuis voor het eerst iets voelde van geluk”: Maxim (29) schrijft gedichten na leven van armoede en alcohol

“Op mijn veertiende was ik al in mijn eentje aan het overleven.” Zelfverklaard dichter en filosoof Maxim De Jonge uit Ronse is amper 29, maar heeft zich al door heel wat moeilijke periodes moeten spartelen in zijn leven. Hij bleef echter niet bij de pakken zitten. Hij schrijft gedichten en prozateksten en geeft voordrachten over (kans)armoede. Of hoe de twintiger zijn ‘ervaring' gebruikt om anderen te helpen.