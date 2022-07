Zomerbar Spoor 3 laat je maand lang genieten (en steunt Oekraïne)

Lede VIDEO. Leerlingen bedanken juf Helga op laatste schooldag

Op de laatste schooldag worden her en der leerkrachten in de bloemetjes gezet. Dat namen ze in VLS Wonderster in Lede vrij letterlijk. Op videobeelden is te zien hoe de leerlingen van klas 2B hun juf Helga bedanken voor het fantastische schooljaar.

30 juni