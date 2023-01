Zeven maanden oude puppy Lilo at worst met duimspijkers: “Dierenarts moest er met spoed vier uit haar maag halen”

Spaargids.be De klant heeft gesproken: dit zijn de sterke én minder sterke punten van Belfius

Klanten van Belfius zijn relatief tevreden over de dienstverlening die ze krijgen in het kantorennetwerk van hun bank. Ook met de digitale mogelijkheden om te bankieren zit het snor. Op het vlak van beleggingen en sparen vinden ze dan weer dat het (een pak) beter kan. Dat stelde Spaargids.be vast in een recente rondvraag.

31 december