Zesdeklassers krijgen les over gevaren van de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens

Lezersbijdrage Stephan uit Lede wordt op zijn huwelijk verrast door dochter die openings­dans zingt

Stephan De Veirman uit Lede is vorige week getrouwd. Samen met zijn vrouw koos hij voor de openingsdans ‘The Joker and The Queen’ van Ed Sheeran. Als verrassing heeft hun elfjarige dochter, Jade De Veirman, een stukje van het lied ingezongen.