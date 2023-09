Zes weken tijdelijke verkeerslichten op Wichelsesteenweg

Livios Komt er een nieuwbouw­cri­sis aan? “We verwachten een marktda­ling van 5 tot 8 procent”

Er ‘bougeert’ van alles in (ver)bouwland, bijna steeds met grote gevolgen voor de consument. Stappen we van een energiecrisis in een bouwcrisis? Bouwsite Livios vroeg het aan Niko Demeester, CEO van bouwfederatie Embuild.