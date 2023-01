Zangers Chris Moran en Diëgo Trivier brengen dit jaar zevendelige muzikale tour: “Eerbetoon aan Will Tura dat eindigt in zijn geboorteplaats”

Eerste optreden is op zaterdag 21 januari in Oma’s Seniorenclub in Sint-Niklaas. “Nadien volgen Gent (12/03), Hofstade (18/05), Aalst (29/07), Oordegem (23/09), Lebbeke (08/10) en Veurne (19/11)”, vertellen ze. Die laatste plek is geen toeval. “Veurne is de geboorteplek van Will Tura waardoor we daar naast ons muzikaal optreden ook voor een geleide wandeling en driegangen lunch zorgen.”