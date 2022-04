WZC Prieelshof viert tienjarig bestaan met rockweekend

Sint-Lievens-Houtem Ontplof­fing en zware brand bij voetbal­club in Sint-Lie­vens-Hou­tem: drie mensen gewond

Omstreeks 15.30 uur is een gasfles ontploft in de kantine van voetbalclub Sint-Lievens-Houtem. In de keuken raakten drie personen gewond. Er ontstond meteen brand.

