Workshop haren temmen voor papa's en opa's

Wie interesse heeft kan alle kneepjes van het vak leren op zaterdag 18 maart van 14 tot 16 uur in zaal De Bron naast de bibliotheek in de Kerkevijverstraat in Lede. Deelnemers betalen 12 euro per duo (groot)vader - kind. Leden van de Gezinsbond krijgen 2 euro korting. Voor dat bedrag krijg je naast les, een beginnersset, hapje en drankje. Deelnemers moeten zelf wel kam, ontwar borstel en spiegel meebrengen. Inschrijven via lede.gezinsbond.be of 0473/29.38.72.