Woningen gevuld met rook door haperende mazoutkachels

In beide gevallen, omstreeks 5 uur ‘s morgens in de Merestraat in Erpe en kort na de middag in de Vijverstraat in Lede, werd de brandweer gealarmeerd omdat gevreesd werd voor een echte brand. “Dat bleek niet het geval”, vertelt brandweerluitenant Peter Dreelinck van de Hulpverleningszone Zuid-Oost.

“In Erpe volstond het om de mazout dicht te draaien en de woning te ventileren.” In Lede bracht de brandweer eerst een slechtziende vrouw in veiligheid die nog aanwezig was in de met rook gevulde woning. “De vrouw had het geluk dat onze kazerne slechts enkele honderden meter verderop is waardoor we heel snel ter plaatse waren en ze verder ongedeerd bleef.” Ook hier werd de woning geventileerd.