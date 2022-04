Winterweer speelt treinverkeer parten: overwegen 's ochtends en 's middags geblokkeerd door treinen met panne

Zowel in de voormiddag als in de namiddag kregen langskomende treinen met pech te kampen. Rond 8 uur stond er een trein geblokkeerd in Schellebelle. In de namiddag liep het alweer fout. Omstreeks 15.30 uur stond in Serskamp de trein richting gent een halfuur geblokkeerd omwille van een defect. Daardoor bleven heel wat overwegen in de buurt langdurig gesloten. Dat zorgde ook voor heel wat vertragingen op de weg.