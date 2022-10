Wijstraat bijna drie uur afgesloten door losgekomen elektriciteitskabel

Erondegem In tijden van permanente prijsverho­gin­gen laat Bowling The Pinz prijzen zakken: “Om voor een beetje tegenge­wicht te zorgen”

Uitstapjes maken of uit eten gaan zijn de voorbije weken en maanden fors duurder geworden. Dat merkte Robby Deryck van bowling The Pinz in Erondegem zelf. “Weg gaan of iets leuks doen met de kinderen wordt stilaan onbetaalbaar, maar in plaats van te klagen, besloot ik te bewijzen dat het anders kan.”

5 oktober