Werken Reymeersstraat schuiven op: vanaf 16 januari centrum verlaten via Molenbergstraat

De werfzone schuift in het deel van Reymeersstraat tussen het centrum en Wanzele op in de richting van de Grote Kapellelaan waardoor het kruispunt aan psychiatrisch ziekenhuis Ariadne ter hoogte van de Impse Dam wordt afgesloten. Het net heraangelegde deel van de Reymeersstraat wordt door de werken een doodlopende straat waarin tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten zal zijn. Einde van de werken is voorzien tegen de paasvakantie in april.